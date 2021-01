L’attrice Maria Pia Calzone è bellissima in minigonna e stivali alti, davvero magnifica compete con le ventenni

Maria Pia Calzone condivide una foto e sembra una ventenne con minigonna e stivali alti, insieme a lei il suo cagnolino. Nella didascalia scrive:”Non piove, il braccia va su, cana è contenta, bambino fa il ragazzo pelandrone, omo lavora e io ora vado a fare la parte più social della mia giornata: la spesa!”. Inizia così la settimana l’attrice, carica e positiva per la giornata.

Maria Pia Calzone e la sua nuova serie spagnola

L’attrice ha girato una nuova serie spagnola, ambientata durante la Guerra Civile spagnola, la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra Fredda. Il titolo in inglese è Tell me who I Am, che tradotto significa dimmi chi sono. La serie televisiva è di genere drammatico ed è un’adattamento del romanzo storico di Julia Navarro. La serie è andata in onda con la prima puntata il 4 dicembre 2020 in Spagna su Moviestarplus.

Sarà una novità vedere la Calzone in queste vesti, è infatti conosciuta maggiormente per il suo ruolo di Donna Imma in Gomorra, serie tv dedicata alla mafia napoletana. Di solito la vediamo nei panni di una donna dalla forte personalità e temibili. L’opposto di Carla Alessandrini, il nome della donna che interpreta nella nuova serie. Tuttavia il suo nuovo personaggio è comunque molto tenace e forte. Si è detta molto contenta del risultato e di questa avventura che le ha fatto incontrare moltissime persone.

Sicuramente merita la visione questa serie tv anche solo per la sua presenza che come attrice italiana è una delle più brave. Aveva anche recitate nel film “La cena di natale”, al fianco di Laura Chiatti e Riccardo Scamarcio. Il suo personaggio però era tormentato da un’amore passato e le impediva di essere felice.