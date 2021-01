Marika Fruscio abbondante davanti accende il fuoco, esplosiva – FOTO

La giornalista sportiva Marika Fruscio festeggia il suo compleanno su Instagram in maniera dolce e sensuale: bellezza esplosiva

Neanche stavolta ha posto freno alla sua incontenibile “verve” di bellezza. Così la giornalista televisiva con lo sport nel cuore, Marika Fruscio ha conquistato il pubblico delle grandi occasioni. Oggi i riflettori sono tutti per lei, che festeggia l’evento più atteso di un intero anno: il suo compleanno.

Nonostante i tempi che corrono ha deciso di organizzare tutto in famiglia, in compagnia delle sorelle, anch’esse “contagiate” dal fascino “accecante” di Marika. Un numero ristretto di “parenti” dunque ha occupato il giorno del 42esimo compleanno della Fruscio, che per l’occasione ha rinunciato all’ennesimo look trasgressivo, in tv, al timone di “Si Sgonfia La Rete”.

Una gioia incontenibile per i 754 mila follower che hanno potuto ammirare davvero tutta la “strapotenza” fisica del suo aspetto esteriore, rimarcato con outfit provocanti e ultra aderenti.

Marika Fruscio, i dettagli seducenti di un party difficile da dimenticare…

Un “brindisi” ai giorni migliori e ad un futuro più radioso e pieno di aspettative per tutti. Ma non certamente per le ambizioni di Marika Fruscio, padrona del proprio destino e di un paesaggio di forme “alluncinanti”. Che addirittura fanno fatica a trattenersi sotto quel vestito dorato, indossato in memoria di una ricorrenza che difficilmente dimenticherà.

A rendere “accattivante” l’organizzazione del party “ristretto” ai più intimi, attraverso effetti scenici davvero speciali è un’eleganza “monstre”, tipica delle performances professionali, durante le quali siamo abituati ad assisterla. Cambia il contesto, ma la sua egemonia regna sovrana sotto ogni singolo aspetto. Il tutto si consuma ai “piedi” di una bellezza a dir poco esplosiva, abbondante in ogni angolo del suo benessere.

Ha ricevuto in dono dal destino un ritocco estetico da “bacio accademico”, ma i fan preferiscono ammirare le sue usanze e tradizioni e catturare così il suo cuore: “Auguri grande Mariiiiii!!! Tutta la felicità del mondo …a te 🥰🥰🥰🎉🎉🎉🍾🍾🍾👍👍😍😍🌈;tanti tanti auguri di buon compleanno ❤❤❤; Auguri ammora😍😍 🥂🍾🎂🎉❤️ sei incantevole 🥳🤸‍♀️🤸‍♀️🤸‍♀️🤸‍♀️🎉”