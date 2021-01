Massimo Cannoletta, il racconto a La vita in diretta: “Non mi fermano perché…”

Il campione del quiz L’Eredità Massimo Cannoletta, ospite a La vita in diretta, si è sfogato a proposito della propria situazione lavorativa: “Gente come me non lavora”

Un’avventura incredibile, una gioia ogni sera.

Un percorso durato molto più di quanto mi aspettassi.

Ora continua su altri sentieri, su Twitter e Instagram. Grazie a chi mi ha scritto, sostenuto, incitato o criticato. Grazie a tutti. E soprattutto grazie, Flavio. #leredita https://t.co/LVRt7483Sz — Massimo Cannoletta (@Massimo20_IT) December 23, 2020

Ospite di Alberto Matano a La vita in diretta, Massimo Cannoletta si è lasciato andare ad un intimo racconto inerente la propria situazione lavorativa. L’uomo è noto al grande pubblico per essere stato il campione del quiz L’Eredità. Dopo ben 51 giorni di trasmissione, e soprattutto dopo aver accumulato una somma pari a 280.000 euro, Cannoletta ha deciso di cedere il proprio posto ad un nuovo concorrente.

Come da lui stesso rivelato nel programma di Rai 1, la situazione corrente non è affatto semplice. Massimo, approfittando della propria esposizione mediatica, ha deciso di dare sfogo ai sentimenti personali e collettivi.

Massimo Cannoletta, il racconto a La vita in diretta: “Vogliamo tornare a vivere”

“Gente come me non lavora, vogliamo tornare a vivere“, ha raccontato Cannoletta ad Alberto Matano, lamentando dei disagi che è costretto a subire per via del Covid. Il 46enne originario di Lecce è stato per ben 51 puntate consecutive il protagonista indiscusso de L’Eredità. Durante la partecipazione al gioco ha collezionato ben 33 ghigliottine, riuscendo a raggiungere un montepremi di 280.000 euro.

Popolarissimo, Massimo ha anche raccontato delle reazioni che le persone manifestano nell’incontrarlo. “Non mi fermano per strada perché porto la mascherina, che mi copre anche il naso“. Un aneddoto inaspettato, se si considera che sui social il campione è seguitissimo.

Attraverso il proprio profilo Instagram, Massimo si pone come un veicolo di cultura. I suoi post, che spaziano dalla letteratura, alla storia e all’arte, ottengono sempre il plauso degli utenti.