Melissa Satta parte da sé stessa, è una bambola bellissima FOTO

Melissa Satta è pronta ad affrontare il nuovo anno e lo fa con sensualità, i fan sono già impazziti per il suo look casual che ha mostrato in una foto

Abbiamo dato il benvenuto al 2021, salutando definitivamente l’anno che ha messo a dura prova l’Italia intera. Molti si sono prefissati degli obiettivi e i vip hanno condiviso con i loro fan momenti e foto emozionanti. Melissa Satta ha promesso al nuovo anno di essere un coach molto esigente, quindi lo sport e uno stile di vita sano saranno sempre al primo posto per la showgirl. Intanto su di lei da qualche giorno girano voci che riguardano la sua separazione con Kevin Prince Boateng ed il suo nuovo flirt con un imprenditore sposato e con figli. “Tutto falso. Sono addolorata e sconvolta – scrive sui social – non conosco nemmeno quest’uomo”.

Melissa Satta: la rinascita in questo nuovo anno FOTO

Molto seguita sui social, la Satta su Instagram condivide post del suo lavoro e del tempo libero e i fan impazziscono con lei e la supportano in ogni momento. Più di 4 milioni di follower attendono le sue foto e seguono consigli sull’alimentazione e attività fisica, molte donne sperano di diventare come lei. Sensuale e sexy, per Melissa gli anni non passano e per tanti è rimasta la velina di Striscia la notizia. Le sue foto sono virali e in un batter d’occhio fanno il giro del web, come l’ultimo post che ha pubblicato: casual ma allo stesso tempo affascinante. Il suo sguardo manda in tilt chiunque la guardi.

“Semplice e bellissima”, commenta un utente; “Semplicemente la più bella” continua un altro; “Stupenda” scrive ancora un fan. Mai una parola fuori posto per la showgirl americana di origine sarda. Ora però i follower vogliono scoprire se c’è una nuova fiamma per l’ex velina e il motivo per cui la storia con suo marito è finita.