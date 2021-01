La meravigliosa giornalista e conduttrice televisiva posta una nuova foto: gambe nude e canottiera scollatissima!

Michela Persico incoraggia i suoi followers a fare come lei: cosa c’è di meglio che iniziare la settimana con un tonificante allenamento?

La Persico sa come tenersi sempre in forma e come deliziare i suoi seguaci con delle foto da urlo!

Si riprende con una canottiera che mette in risalto il lato A, poiché molto attillata e scollata; degli shorts comodi, ma cortissimi e un paio di scarpe da ginnastica, con sotto dei calzini lunghi ed invernali, che conferiscono all’outfit un certo stile!

Nonostante i capelli in disordine ed il make-up leggero Michela riesce sempre ad essere bella e affascinante, ottenendo più di 20.000 like e 100 commenti in circa 3 ore.

Che fatica la vita da influencer!

Oltre alla sua attività lavorativa, Michela Persico ha anche un grande seguito sui social: più di 650.000 seguaci soltanto sul suo profilo Instagram!

Con i suoi followers, oltre a mostrare le sue giornate e a sponsorizzare i vestiti e i prodotti che le mandano i negozi, condivide delle pillole di vita di suo figlio, i suoi allenamenti sportivi, i suo lavoro e i viaggi in giro per il mondo: argomenti a cui dedica anche delle cartelle in evidenza.

Nella didascalia della sua pagina ufficiale l’influencer si descrive sia dal punto di vista personale, che lavorativo: afferma di essere una conduttrice televisiva, giornalista sportiva e la creatrice del brand “MIVA“, nonché mamma del piccolo Tommaso.