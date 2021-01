Michela Quattrociocche sempre più sensuale su Instagram: la bocca è tutta da baciare e basta guardarla per rimanere folgorati

Michela Quattrociocche accoglie il 2021 a modo suo. Lo fa con una bella foto su Instagram che stende tutti e fa “gridare” alla perfezione i suoi fan. La bella attrice ha ritrovato la serenità dopo un periodo non facile della sua vita.

Ad inizio dello scorso anno, infatti, di comune accordo, aveva annunciato con il suo ex marito, la fine del loro matrimonio. Una storia d’amore intensa, vissuta in modo totale con Alberto Aquilani, ex calciatore, ma le cose non andavano più bene ed i due si sono detti addio. Dal loro matrimonio sono nate Aurora e Diamante che hanno trascorso il Natale insieme a Michela con uno scatto bellissimo che le ritrae tutte e tre insieme indossare lo stesso vestito.

E dopo il trasloco degli scorsi giorni, come lei stessa ha rivelato sui social, ora si rilassa e ci regala un bellissimo scatto. Anno nuovo, vita nuova per la Quattrociocche che non sappiamo se abbia traslocato per andare a vivere con suo nuovo compagno, Giovanni Naldi che dopo una piccola assenza sul profilo dell’attrice è ricomparso per gli auguri di buon anno con un bacio molto appassionato.

Michela Quattrociocche: anche in bianco e nero è una favola

Come dicevamo Michela Quattrociocche ci regala uno splendido scatto con il quale accoglie il nuovo anno. Il 2020 lo aveva salutato con un altrettanto bel selfie in macchina mentre era baciata dal sole in queste fredde giornate di inverno mentre il alcune zone dello Stivale cadeva la neve.

Oggi un altro regalo, questa volta in bianco e nero nel quale le sue splendide labbra sono super carnose, esplosive. Lo sguardo è intenso e rapisce. Con una solo occhiata stende tutti per la sua bellezza e le sue labbra sono tutte da baciare.

Sempre più sensuale la Quattrociocche ultimamente e piace sempre di più ai suoi follower, 477 mila su Instagram, che impazziscono ogni giorno di più per lei. Maglione a righe e capelli nero corvino tirati indietro con una sola mano: una meraviglia.