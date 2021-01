Milly Carlucci e la favola vissuta nel passato, il retroscena

La conduttrice de Il Cantante Mascherato Milly Carlucci ha fatto una confessione sui suoi Natali passati e come viveva quel momento con la sua famiglia

Cresce l’attesa per la seconda stagione di Il Cantante Mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci che sarà trasmesso su Rai Uno dal 29 gennaio. Il programma ha avuto un ottimo successo in termini di ascolti già con la prima edizione e torna adesso con nuove maschere e nuovi concorrenti, come ci ha raccontato proprio Milly nella promo del programma.

Per chi si fosse perso le puntate precedenti, il programma prevede che i personaggi famosi si esibiscano celati da delle maschere di animali facendo in modo che la loro reale identità sia offuscata ai giudici e al pubblico a casa.

Milly Carlucci, quelle feste trascorse in famiglia che tanto amava

Nella prima edizione a vincere era stato Teo Mammucari, che si celava sotto la maschera da Coniglio. La giuria era composta invece da Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto, Ilenia Pastorelli e Patty Pravo.

I cantanti in gara nella nuova edizione dello show saranno nove, così come il numero di maschere che saranno Pecorella, Giraffa, Lupo, Tigre Azzurra, Farfalla, Gatto, Pappagallo, Alieno e Orso. Si sono anche lanciate scommesse sui possibili concorrenti di questa seconda attesissima edizione, ovviamente però il tutto rimarrà un gran segreto fino allo svelamento finale dei volti in gara.

Nel frattempo però Milly si è goduta le sue meritate ferie natalizie con la famiglia e intervistata da Nuovo Tv ha fatto un accenno anche ai suoi Natali da piccola: “Vivevo a Udine con i miei genitori. Prima del Natale si festeggiava Santa Lucia. Sembrava di vivere in una favola, nonostante non succedesse niente di particolare”.