Miriam Leone, spunta una FOTO da far girare la testa, che donna

Miriam Leone esplode su Instagram con una foto per Vanityfair: donna strepitosa, sublime e affascinante, nessuno l’ha mai vista così

Sembra una donna di altri tempi, per la copertina di uno dei giornali di moda più in voga, Miriam Leone si mostra come mai prima d’ora. Lo stacco di coscia lascia spazio all’immaginazione dei lettori e dei fan che la seguono su Instagram dove questa foto sta girando da un po’. Attrice, conduttrice e da oggi anche modella, l’ex Miss Italia non si ferma più e parte in quarta per questo nuovo anno tutto da scoprire.

LEGGI ANCHE>>>Martina Colombari, la spaccata che fa girar la testa, apertura da brividi FOTO

Miriam Leone: da attrice a modella, una bambola

LEGGI ANCHE>>>Chiara Carcano il selfie allo specchio è da brividi, nessuna come lei -FOTO

Siamo soliti vedere Miriam Leone semplice e naturale, bella in ogni occasione senza bisogno di filtri e trucchi. Nella foto di cui stiamo parlando invece sembra una donna di altri tempi e per tutti è una piacevole scoperta. Messa in piega anni ’90, trucco elegante e posa da diva. Miriam Leone esplode sulla copertina di VanityFair in edicola dal 23 dicembre per due settimane. “La vita non può e non deve fermarsi. – afferma la donna – Perché la vita va surfata come le onde del mare”. Un vestito rosa lungo con uno spacco su una delle cosce, spalle scoperte e décolleté in bella vista, solo un velo di piume copre le braccia e dà ancora più popolarità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Upgradeartist (@upgradeartist)

“L’attrice più bella e polivalente degli ultimi dieci anni in Italia” scrive un utente sotto la foto; “E’ unica Miriam” commenta un’altra fan; ” Pazzesca” scrive la sua collega Elena Sofia Ricci.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Non solo in rosa ma anche in rosso, Miriam Leone si mostra su Instagram con il colore della passione e i fan impazziscono per lei. Una vera esplosione che saluta il 2020 e dà il benvenuto al 2021. “Senza parole”.