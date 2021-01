Non ci resta che piangere: quello che non sappiamo del film

Non ci resta che piangere è uno dei film che ha fatto la storia del cinema italiano, ma c’è qualcosa che dobbiamo sapere

Roberto Benigni e Massimo Troisi, la coppia di attori che ha fatto divertire il pubblico italiano con il film Non ci resta che piangere. All’epoca è stato un successo e quel capolavoro ancora oggi è uno dei film più visti. Nessuno potrà mai dimenticare alcune battute che sono diventate di dominio comune come: ” Chi siete, che portate, si ma quanti siete?”, o ancora: “Ricordati che devi morire, ora me lo segno”. Purtroppo quella coppia appena nata non ha avuto molto fortuna, visto che Troisi è morto poco dopo.

Non ci resta che piangere: quanto incassò il film?

Non ci resta che piangere doveva avere inizialmente una trama diversa. Si voleva che si svolgesse sulle vicende di due ragazzi, Troisi e Benigni, che si innamoravano della stessa donna. Lo sceneggiatore Giuseppe Bertolucci non fu molto d’accordo e allora cambiò tutto. Il film ebbe molto successo e Roberto Benigni e Massimo Troisi furono celebrati e incoronati dalla critica come i migliori attori, paragonandoli a Totò e Peppino. Ma la questione che lascia tutti a bocca aperta è l’incasso dell’epoca. Secondo quanto si legge sul web, nel primo weekend in cui uscì al cinema, il film raccolse cinque miliardi di vecchie lire. E sapete quanto fu il ricavo complessivo? Quindici miliardi di lire. Un record per quei tempi.

Roberto Benigni e Massimo Troisi avrebbero potuto formare una bella coppia anche in futuro, chissà quali altri successi avrebbero potuto creare insieme? Tra i due c’era intesa e di lì a poco sarebbe nata anche una bella amicizia. Purtroppo possiamo solo immaginarlo. Intanto il film potrebbe essere riprodotto una volta finita l’emergenza sui grandi schermi ancora una volta. Avrebbe lo stesso successo di allora?