Emma Marrone e Alessandra Amoroso sui social annunciano un duetto inedito. “Pezzo di cuore” il titolo del brano.

Ieri con una storia Instagram Emma Marrone ha annunciato una novità. Un conto alla rovescia finito pochi minuti fa che ha suscitato la curiosità dei fan. Oggi finalmente l’annuncio. Nuovo duetto per Marrone e Alessandra Amoroso con il brano “Pezzo di cuore”.

Gli indizi della collaborazione tra le due cantanti erano emersi in questi giorni sui social. L’altro ieri Emma aveva pubblicato un estratto dal concerto all’Arena di Verona in coppia con la Amoroso del 2012. Nel video Emma e Alessandra cantano il brano della Amoroso, Ciao.

Nella didascalia al post pubblicata dalla Marrone parole toccanti per ricordare l’emozione provata insieme alla collega nella loro prima esibizione all’Arena. “Torneremo presto a condividere quelle bellissime emozioni e vi prometto che quest’anno ci rivedremo su quel palco!”, il commento di Emma in chiusura della didascalia.

In queste feste, in Salento dalla famiglia, Emma ha sorpreso i fan ignari della novità.

LEGGI ANCHE > Emma Marrone, lo scatto in ospedale che commuove i follower – FOTO

Amoroso e Marrone: unite dall’amicizia e dalla musica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

LEGGI ANCHE > Emma Marrone come mamma l’ha fatta, in bagno e con una gran disperazione – FOTO

Anche la Amoroso sui social ha postato contemporaneamente un video in cui teneva per mano Emma, raccontando la nascita del loro legame ancora prima del loro duetto “Non è inferno”, con cui Emma vinse Sanremo.

Le due, seppur rivali in classifica, sono da sempre amiche. Condividono molti punti in comune. In primis voci profonde e successo straordinario. Tuttavia hanno molte differenze. In particolare in tema di look vestono molto diversamente. La Amoroso indossa outfit più femminili, la Marrone abiti più rock.

Ieri poi nelle storie l’annuncio ai fan della novità in arrivo. Entrambe le cantanti hanno cambiato l’immagine del profilo e nelle storie oggi hanno comunicato la nuova collaborazione nel duetto inedito.

Le due ex concorrenti di Amici, se pur in edizioni diverse, si uniscono sulle note del nuovo brano.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Le pugliesi vincitrici del talent show hanno alle spalle una brillante carriera discografica. Hanno vinto dischi d’oro e di platino e calcato importanti palchi italiani.