Penélope Cruz con un sensuale completo intimo: post piccante – FOTO

Penélope Cruz pubblica una foto, in cui indossa un completo intimo e un velo trasparente: tra i followers sale la temperatura!

Con questo post, la bellissima attrice e modella spagnola augura a tutti i suoi seguaci un felice anno nuovo.

Lo scatto in bianco e nero rende ancora più maestosa la foto, in cui Penélope si mostra con un intimo abbinato di Chanel composto da un reggiseno con le coppe morbide, da uno slip molto sgambato e da un velo trasparente, che risalta l’effetto vedo non vedo.

I fans hanno apprezzato molto e i numeri delle interazioni sono saliti alle stelle: più di 62.000 like e 500 commenti in meno di un’ora!

Esperienze passate: le relazioni di Penèlope prima di sposarsi!

Penélope Cruz è sposata con il collega Javier Bardem dal 14 lulgio 2010, dopo tre anni di fidanzamento.

Insieme hanno avuto due figli: Leonardo, nato il 22 gennaio 2011 e Luna, nata il 22 luglio 2013.

La modella e attrice, prima di conoscere suo marito, ha avuto altre relazioni con persone molto note nel mondo dello spettacolo, tra cui: Nacho Cano, compositore del gruppo musicale “Mecano” e con gli attori Tom Cruise e Matthew McConaughey.

Le sue due ultime storie d’amore citate appassionarono tutti, facendo sognare i loro fans: durarono tre e due anni.

Ad oggi Penélope Cruz vive felice il suo matrimonio, con due meravigliosi figli: loro quattro formano una fantastica e dolcissima famiglia!