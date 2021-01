Pino Daniele, il ricordo della figlia Sara a 6 anni dalla scomparsa: “Ti aspetto in riva al mare”

A sei anni dalla scomparsa di Pino Daniele, sua figlia Sara gli dedica più di un pensiero su Instagram corredato da una splendida dedica

Sara Daniele è la figlia di Pino Daniele, il grande cantautore napoletano scomparso sei anni fa a causa di un infarto nella sua casa a Orbetello in Toscana. Questa mattina la giovane Sara ha pubblicato una serie di Instagram Stories e a ognuna ha aggiunto una frase di una canzone di “Pinuccio”, così come lo chiamavano nella sua Napoli. “Na tazzulella e’ cafè”, “Quando chiove”, “Dubbi non ho” e “Sara (non piangere)”. Quest’ultima con la foto di un giovane “Uomo in blues” che ha sulle spalle la sua piccola Sara durante un soleggiato giorno d’estate in riva al mare. La stessa foto che la 24enne ha messo anche come post su Instagram e su cui ha scritto una commovente e dolce dedica al papà.

LEGGI ANCHE -> Roby Facchinetti, dopo l’addio a D’Orazio un altro dolore è vivo

La dedica della figlia Sara a Pino Daniele – FOTO

LEGGI ANCHE -> Cagliari-Napoli, Gattuso cala il poker: le pagelle e il tabellino della partita

Sono trascorsi sei anni da quel maledetto giorno in cui i fan di Pino Daniele hanno appreso della scomparsa di un figlio di Napoli e non solo. Sua figlia Sara si domanda se quando il padre ha scritto la canzone di cui lei porta il nome, l’ha fatto per farla smettere di piangere o per farle capire che comunque andrà lui sarà sempre lì con lei. E poi il ricordo di quella foto sulle spalle di papà, in cui, come dice Sara, “il peso sulle spalle ora ce l’ho io”. Ha poi pensato a momenti in cui non erano insieme e ha scritto: “caspita, ho risposto uguale a papà” oppure “bene, ho fatto una danielata (si noi le gaffes le chiamavamo così)”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Daniele (@saradanielee)

Sara Daniele prosegue il suo ricordo del padre ricordandone gli insegnamenti e pensando che lui sarebbe fiera della donna che è diventata. E conclude poi con queste dolci parole: “Grazie Papà, per tutto. Ti aspetto in riva al mare come al solito! “