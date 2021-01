Un Posto al Sole anticipazioni 4 gennaio: la vita di Marina in pericolo. Dopo gli ultimi sviluppi, adesso la Giordano teme davvero per se stessa e per Fabrizio

Il piano di Roberto Ferri è stato svelato e le conseguenze sono state veramente orribili. Ora Marina è in pensiero per Fabrizio che è ricoverato in ospedale dopo il tragico incidente. Roberto deve fare i conti con quello che è accaduto tra lui e Marina, mentre Filippo e Serena sono sconvolti da quanto accaduto. Roberto ha superato ogni limite e se ne rendono conto.

Un Posto al Sole anticipazioni di stasera: Roberto si sente in colpa

Roberto ha visto la situazione sfuggirgli di mano e ora nascono i sensi di colpa per quello che ha fatto. Lo squarcio che ha creato tra lui e Marina stavolta è davvero troppo profondo ed è impossibile pensare di poter essere perdonato. Intanto Lara che ruolo ha nella sua vita? Serena e Filippo temono di essere coinvolti nel disastro che ha combinato Roberto e non lo supporteranno in questo disastro.

Intanto Bianca ha ricevuto un regalo di Natale: un boomerang. Un pensiero per farle tornare il sorriso dopo l’assenza dei suoi genitori a Natale. Le anticipazioni ci rivelano che la bambina farà davvero un disastro con il suo nuovo giocattolo.