Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato con l’accusa di aver picchiato a morte la madre al culmine di una lite scoppiata nella loro abitazione.

Al culmine dell’ennesimo litigio si sarebbe scagliato contro la madre uccidendola di botte. Questo quanto sarebbe stato messo in atto da un ragazzo di 15 anni all’interno di una casa a McKinney, in Texas (Usa). A lanciare l’allarme sarebbe stato il marito della donna che ha ritrovato il corpo senza vita di quest’ultima ed ha chiamato i soccorsi. Purtroppo all’arrivo dei paramedici per la donna non c’è stato nulla da fare. Alcune ore dopo, la polizia ha reso noto di aver arrestato il figlio della vittima, incastrato dai filmati delle telecamere di sorveglianza installate nell’abitazione.

Usa, aggredisce e picchia a morte la madre dopo una lite: arrestato un ragazzo di 16 anni

Tragedia negli Stati Uniti, dove un ragazzo di 16 anni avrebbe picchiato a morte la madre al culmine di una lite. È accaduto a McKinney, cittadina a circa 60 chilometri da Dallas, in Texas, nella notte tra sabato 2 e domenica 3 gennaio. Stando a quanto riporta la stampa locale e l’emittente Nbcdfw, a chiamare i soccorsi sarebbe stato il marito della vittima e padre del 16enne che avrebbe trovato il corpo esanime della moglie in casa. Presso l’abitazione sono arrivati i paramedici che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Intervenuti presso la casa teatro dell’omicidio anche gli agenti della Polizia che hanno avviato le indagini e le ricerche del ragazzo che sarebbe stato ritrovato poco dopo nei pressi dell’edificio. Ad incastrare il giovane, come riporta Nbcdfw, sarebbero stati i filmati ripresi da una telecamera che era stata installata a casa. Nei video si vedrebbe il giovane scagliarsi contro la madre e picchiarla a morte dopo una lite.

Gli inquirenti che si stanno occupando delle indagini non hanno rivelato altri dettagli su quanto accaduto e non è chiaro ancora quale sia il movente che abbia scatenato la lite tra la vittima ed il figlio poi sfociata in tragedia.

In una dichiarazione alla stampa, la polizia della cittadina texana ha rivolto un pensiero alla famiglia colpita dalla tragedia: “I nostri cuori vanno alla famiglia della vittima durante questo periodo estremamente difficile“.