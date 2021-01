Valentina Vignali in shorts inguinali e camicia allacciata – FOTO

Valentina Vignali in shorts inguinali e camicia allacciata in vita, un incanto per gli occhi di chi la osserva. Bellissima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

La foto che ha postato un’ora fa Valentina Vignali proietta sicuramente verso le alte temperature: shorts in denim inguinali che mettono in risalto le gambe chilometriche dell’influencer e tanto di camicia allacciata in vita che scopre l’addome. In posa davanti all’obiettivo, la Vignali lascia spazio ad un bellissimo sorriso. I capelli sono fluenti ed il panorama alle spalle è meraviglioso. No, la Vignali non si trova in posti caldi…non ha trovato rifugio in luoghi estivi, ma vive – come tutti del resto – un periodo di profonda nostalgia non solo per le belle giornate ma soprattutto per ciò che l’emergenza Covid comporta: la Vignali introduce un hashtag più vero che mai, ovvero la moda passa ma il Covid resta. In effetti, passano le stagioni ma ancora non pare che sia molto cambiata la situazione, si parla infatti di aumento di casi di positività al virus.

LEGGI ANCHE -> Cambio vita per Belen Rodriguez, tutto si rinnova: dagli amici al fidanzato

Valentina Vignali, lo scatto che fa sorridere il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

LEGGI ANCHE -> Belen Rodriguez, primo piano mozzafiato: la FOTO fa sognare i fan

La foto postata in realtà è di giugno e la pubblica insieme ad un’altra invece scattata a gennaio dove appare coperta da un giubbino verde militare con tanto di cappuccio con pellicciotto e jeans. L’espressione di Valentina suscita ilarità, un mix di ironia e sarcasmo che viene molto gradito dai fedelissimi follower. Valentina Vignali si distingue non solo per la sua bellezza ma soprattutto per i messaggi che lancia sui social, come quello di qualche giorno fa dove scrive: “Cos’è per te l’amore? È aspettare con la cena pronta qualcuno che torna a casa stanco. Essere felici soltanto per la sua presenza accanto. Saper cucinare io suo piatto preferito…”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Un messaggio profondo, l’augurio per un anno colmo di amore. Sicuramente un ottimo auspicio per chiunque.