Variante Sudafricana, dall’Estero arrivano notizie confortanti

Al momento non c’è nessuna prova empirica che conferma la pericolosità della variante 501.V2.

La pandemia virale continua a circolare e le mutazioni continuano a presentanrsi sotto nuove vesti. Il coronavirus ha cambiato radicalmente le nostre vite; ha seminato il terrore e messo in ginocchio l’intero pianeta. Con l’arrivo dell’inverno, la pandemia virale è tornata insieme al freddo, alimentando la psicosi collettiva a livello internazionale. La paura deriva dalle continue mutazioni all’interno del nucleo del virus. La più recente, la variante sudafricana, è al momento la più temuta a causa della sua potenziale maggior trasmissibilità e resistenza alle cure e ai vaccini. Il nuovo ramo virale SARS-COV-2, geneticamente identificata come 501.V2, è stata immediatamente considerata come “l’evoluzione più efficace del virus”. Tuttavia, confortanti notizie arrivano dall’estero per smentire l’elevata pericolosità della nuova mutazione della Proteina Spike (Proteina S).

La variante sudafricana 501.V2, registrata questo Natale in Gran Bretagna è davvero così difficile da sconfiggere? Le parole del ministro della Salute del Sudafrica

Secondo quanto riporta il notiziario online NICD (National Institute for Communicable Deseases), al momento non ci sono prove che il 501.V2 sia più trasmissibile della variante del Regno Unito, come aveva precedentemente suggerito il ministro della sanità britannico. Inoltre, la comunità scientifica riferisce che non esistono prove empiriche che dimostrino l’effettiva gravità della nuova mutazione a livello infettivo. Un nuovo ramo nel corpo del virus non implica necessariamente un aumento della mortalità rispetto alla variante precedente o a qualsiasi altra variante presente in tutto il mondo. Riguardo alla pericolosità, il nuovo ramo virale è ancora oggetto di ulteriori indagini che coinvolgono investigatori genomici, epidemiologi, paramedici e altri specialisti al servizio della salute pubblica.

Il Dr. Zwelini Mkhizel, ministro della Salute di KwaZulu-Natal, provincia costiera sudafricana, dichiara che il governo sta collaborando e cooperando insieme all’OMS e con tutte le nazioni colpite dal virus, per individuare le misure di contenimento utili a frenare la diffusione del COVID-19. “La sorveglianza genomica ci sta aiutando enormemente a perfezionare e migliorare le nostre strategie man mano che apprendiamo di più sul virus e sul suo comportamento.”

Solo la ricerca futura potrà far luce sulla questione. Attualmente, che la variante 501.V2 sia più resistente ai vaccini non resta sul delicato piano delle ipotesi e della probabilità.

Fonte: National Institute for Communicable Deseases (NICD)