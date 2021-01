Alba Parietti, avete mai visto la bellissima casa a Roma? Eccola – FOTO

La showgirl Alba Parietti mostra nella sua pagina Instagram l’hotel a Roma dove viene ospitata durante le sue trasferte nella capitale

Bellissima e sempre molto elegante. Alba Parietti incanta ancora milioni di italiani per la sua avvenenza magnetica e imperscrutabile, showgirl di successo non solo per le decine di varietà a cui ha partecipato e il ruolo, sempre ben riuscito, come opinionista in casa Mediaset.

Alba Parietti nella sua pagina Instagram da 406mila follower ci ha fatto vedere anche la sua seconda casa a Roma, ovvero l’Hotel River Chateau dove è ospitata durante le sue trasferte di lavoro nella capitale, un luogo intimo ma molto curato dove si sente accolta e protetta.

Scrive a corredo dei diversi scatti condivisi: “La mia casa romana @riverchateauhotel davvero grazie per la vostra ospitalità Ho passato qua lunghi mesi durante il periodo di Ballando, sono stata meglio che a casa mia Roma perché sono stata coccolata, ho trovato nello staff una famiglia e Grazia Brando il mio ristorante preferito qui sotto in via Flaminia la cucina che io amo”.

Alba Parietti ospite a La Vita in Diretta sulla questione vaccini

Nella puntata di ieri de “La Vita in Diretta” ospite anche Alba Parietti che ha fatto una confessione sul proprio contagio con il Covid-19 avvenuto qualche mese fa. La showgirl che è stata invitata dal conduttore Alberto Matano, ha sfruttato l’occasione per chiedere al virologo in collegamento cosa ne sarà di quelli che hanno già preso il virus:

“Per gli ex Covid come me, possiamo considerarci immuni o dobbiamo fare il vaccino?” Purtroppo non c’è ancora nulla di certo, infatti anche chi ha già contratto un’infezione dovrà sempre avere molte precauzioni.

Alba inoltre si lascia andare ad un piccolo sfogo sui ritardi avvenuti in Lombardia, “C’è stato un forte ritardo, molti dicevano dovuto a questo scollamento col governo centrale”. Il tema dei vaccini in arrivo è all’ordine del giorno e anche la showgirl ha voluto dire la sua vista la gravità della situazione.