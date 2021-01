Alberto Matano scopre gli altarini: nuova fiamma d’amore per il conduttore?

Buone nuove sul conto privato di Alberto Matano, il conduttore de “La Vita in Diretta” che ha finalmente scoperto la carta dell’amore…

Finora non è mai sceso a compromessi con i segreti della sua vita privata, ma un messaggio in incognito apparso sui social allude a scoprire qualcosa di importante. Parliamo di Alberto Matano, il presentatore de “La Vita in Diretta”, in onda su Rai 1, tutti i pomeriggi.

Secondo le indiscrezioni dei rotocalchi “ficcanaso”, Alberto non ha mai fatto trapelare nulla al di fuori degli studi televisivi. La personalità maschile di casa Rai è molto amata dalle donne, ma ama mantenersi in estrema discrezionalità, sulle vicende personali. Un pò come accade con la collega “dirimpettaia” della Mediaset, Barbara D’Urso, continuamente inseguita dai “paparazzi”. Che ancora non riescono a “catturarle” i momenti più intimi, fuori dai riflettori del piccolo schermo.

Secondo la testimonianza di alcuni follower più vicini al Matano “latin lover“, però sembra che qualcosa si stìa finalmente muovendo sul piano sentimentale…

Alberto Matano, il messaggio enigmatico parla chiaro: fidanzamento in vista?

Secondo fonti vicinissime ad Alberto Matano, il conduttore più glamour e desiderato dalle telespettatrici di Rai 1, qualcosa si muove sotto i riflettori dei “paparazzi” sul paino amoroso. Il “movente” più evidente che ha portato il giornalista di Catanzaro a scoprire gli altarini dell’amore è un messaggio via social di una famosa “collega”del mondo dello spettacolo.

Inizialmente tutte le strade portavano al nome di Lorella Cuccarini, che fino alla scorsa stagione rappresentava la “spalla” della conduzione di Alberto. Ma un “fuori onda” clamoroso ha rivisto i piani del parterre giornalistico pomeridiano della Rai.

Altre indicazioni sono arrivate persino da Costantino Della Gherardesca, che ha più volte espresso in pubblico delle nobili preferenze sul conduttore di Catanzaro. Ma l’orientamento sessuale di Alberto Matano recita ben altri copioni, rispetto ad un comune caso di omosessualità.

Ecco dunque spuntar fuori il nome di Roberta Morise, l’ex fidanzata del noto showman fiorentino, Carlo Conti. Proprio quest’ultima si è resa protagonista di un’intercettazione via Instagram, direttamente sul profilo dell’interessato. Il messaggio sembra “chiaro e forte”, sufficiente per mettere a repentaglio la condizione perenne di single man del conduttore.

La bellissima ed ex diva de “I Fatti Nostri” avrebbe rotto il ghiaccio dell’intimità sentimentale, commentando la foto con champagne e panettone del direttore d’orchestra de “La Vita In Diretta”, in occasione del Capodanno. Tra gli auguri delle sue fan sono balzati agli occhi, quelli della Morise, certamente più confidenziali, “Auguri mio marì (marito)❤️“ per far pensare ad una qualsivoglia amicizia