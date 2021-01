Sparatoria nella notte: feriti gravemente due ragazzi minorenni

Due ragazzi minorenni starebbero lottando tra la vita e la morte dopo una sparatoria avvenuta questa notte in una casa di Sale, in provincia di Alessandria.

Sparatoria durante la scorsa notte all’interno di un’abitazione a Sale, comune in provincia di Alessandria. Stando alle prime informazioni, improvvisamente si sarebbero sentiti dei colpi d’arma da fuoco provenire da una casa in via Circonvallazione esterna. Gli spari avrebbero colpito due ragazzi minorenni, che adesso sarebbero ricoverati in condizioni critiche in ospedale, ed una terza persona, rimasta lievemente ferita. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri.

Leggi anche —> Grave incidente sulla provinciale: tre braccianti agricoli perdono la vita

Alessandria, sparatoria nella notte in una casa: feriti gravemente due ragazzi minorenni

Leggi anche —> Crolla il muro di un casolare abbandonato: ragazzo 15enne in gravissime condizioni

Due ragazzi minorenni sarebbero ricoverati in ospedale in gravissime condizioni dopo essere stati feriti in una sparatoria consumatasi la scorsa notte, tra lunedì 5 e martedì 6 gennaio, all’interno di un’abitazione a Sale, in provincia di Alessandria. Stando a quanto riporta la redazione del quotidiano La Stampa, si sarebbero sentiti degli spari provenire da un’abitazione, sita in via Circonvallazione esterna, che pare avrebbero colpito tre persone, i due minorenni, ed un terzo soggetto, rimasto lievemente ferito.

I due ragazzi sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, uno ad Alessandria e l’altro a Novi Ligure. Entrambi avrebbero riportato gravi ferite e sarebbero in pericolo di vita.

Sulla sparatoria stanno indagando i carabinieri della compagnia di Tortona e del comando provinciale che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto ed il movente, circostanze ancora non del tutto chiare. Da chiarire anche se la sparatoria si sia consumata all’interno o all’esterno dell’abitazione in questione

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Dai primi riscontri, riporta La Stampa, pare che il tutto possa aver avuto origine da alcune divergenze della famiglia coinvolta, i cui componenti sarebbero dei giostrai residenti a Sale da diversi anni.