Ambra Lombardo, vestito nero sexy e aderente: anteprima da capogiro – FOTO

Ambra Lombardo è prontissima per l’ennesima “chiamata” alle armi di un una bellezza devastante in formato…”Tiki Taka”

Sin dall’inizio della sua invidiabile carriera, Ambra Lombardo ha cercato di far valere i valori fondanti della vita di una persona. L’incisione “social” per la soubrette di casa “Tiki Taka” parla chiaro e pur avendo davvero tutto per iniziare la scalata al successo, “mi vanto di avere un fratello grande accanto a me, piuttosto che un Grande Fratello”.

Un “gioco” di parole, tipico della proprietà “commutativa” in calcoli matematici, ma dal significato diametralmente opposto. Questo è il punto di vista della Lombardo, che ha conquistato la stima dei più grandi artisti della tv, attraverso la saggezza e poi la bellezza.

Ormai la diva appassionata di calcio si è stabilita come la soubrette televisiva del più noto show di Chiambretti. E dopo un’altra “scorpacciata” di gol ed emozioni che solo la Serie A può regalare, eccola effondere di felicità ed eleganza in un’anteprima da “stropicciarsi” gli occhi

Ambra Lombardo, dribbling di bellezza “ubriacante”: favolosa

Garante di bellezza assoluta, la diva di Italia 1 e del nuovo show di Piero Chiambretti, “Tiki Taka” ha incantato di nuovo i follower dell’amore. Dopo l’ennesima giornata di emozioni calcistiche, la regina di casa Mediaset dimostra una bellezza senza eguali, pronta per una nuova “missione” sotto il segno dello sport.

Qualche puntata fa sembrava essersi candidata per un nuovo concorso di Miss Italia, accanto a Cristina Chiabotto, ma la più bella realtà di Ambra è la naturalezza e lo spirito di purezza interiore che traspare da un momento all’altro. Non è adatta per i palcoscenici da Gossip un mondo fatto apposta per arricchire la celebrità di un personaggio ignoto nel mondo dei sogni.

Ambra ha scelto di vivere la vita in maniera molto più semplice, facendo valere le proprie qualità professionali e l’intelligenza di pochi, senza arrendersi praticamente mai. Solo così si avrà sempre la consapevolezza che il sogno di migliorarsi non morirà mai

Il talento della diva del Tiki Taka della Mediaset ha annunciato un’anteprima da capogiro, nel segno di una bellezza stupefacente. Prima di dedicarsi all’assistenza al grande Piero propone un backstage da favola.

Vestito nero sexy e aderente, a mettere in risalto l’incontenibilità di un paesaggio di forme da capogiro e la mano “galeotta” tra i capelli che fa salie inevitabilmente la temperatura del corpo. In occasione della prima puntata del 2021, per Ambra, “il Capodanno è oggi! Peppéppereppeppé! 🎊 🥂“