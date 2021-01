Ana Mena, selfie allo specchio: l’outfit beige evidenzia le forme – FOTO

La cantante spagnola Ana Mena si concede un selfie allo specchio: l’outfit beige non nasconde le forme, le accentua.

Ana Mena è uno dei nomi maggiormente in circolazione negli ultimi tempi, le sue hit estive e le sue collaborazioni l’hanno consacrata regina dei tormentoni. Spagnola da sempre ma amatissima in Italia, Ana nonostante la sua giovane età – 23 anni – ha ricevuto tanti riconoscimenti. Seguitissima sui social, svela un’altra passione oltre la musica e la recitazione (sì, la Mena in Spagna è una famosa attrice) ovvero la moda: sia come testimonial per brand di successo che come amante dello stile, ogni outfit è fonte d’ispirazione per le fashion addict.

Risale ad una manciata di minuti fa lo scatto della cantante davanti lo specchio: un selfie che le occulta il volto – “colpa” dello smartphone con cui scatta – ma emerge la silhouette ed un outfit molto interessante. Un completo che comprende tre pezzi abbinati tra loro: un cardigan ampio oversize che si poggia dolcemente su una spalla e scivola sull’altra, il pantalone a vita alta morbidissimo e il maglioncino. Questi ultimi due pezzi sono a righe, il cardigan – ideale per i freddi più rigidi – è di lana. A completare l’outfit, degli stivali camperos con tanto di fantasie squisitamente texane che vanno dal bianco e nero al bruciato.

Ana Mena, Capodanno in bianco e nero. Maravillosa!!

Sicuramente un anno non indifferente per Ana Mena, il 2020 infatti le ha regalato una collaborazione con Rocco Hunt: la fortunata A un passo dalla luna è uno dei principali tormentoni della scorsa estate. Infatti Ana Mena, sul suo profilo e in occasione del Capodanno, ringrazia (in spagnolo ed in italiano) tutti i sostenitori.

Posta alcune foto che scandiscono l’anno…ovviamente, la foto con Hunt non può mancare.