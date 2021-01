La coppia ha fatto sognare per anni i loro fans ma dopo la separazione avvenuta nel 2020, non si parla mai di come siano oggi i loro rapporti.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono conosciuti a un concerto e per un po’ il loro legame non è stato reso pubblico poiché considerato esclusivamente professionale. Fino ad un viaggio in Australia nel 2006 dopo il quale hanno dichiarato di avere una relazione.

Tutto questo destò scalpore innanzitutto perché Anna era appena maggiorenne mentre il cantautore napoletano aveva 39 anni, 20 di più rispetto a lei.

E poi perché Gigi D’Alessio era ancora spostato e aveva tre figli, il più piccolo nato solo tre anni prima dell’ufficializzazione del suo amore con la Tatangelo.

Così, la “Ragazza di periferia“, è stata spesso oggetto di critiche da parte del pubblico e additata come rovina-famiglie seppure i due non hanno mai confermato la versione che fossero amanti, piuttosto che il loro amore fosse nato alla luce del sole dopo la separazione di Gigi con l’ex moglie Carmela Barbato, inevitabile per frequenti diverbi e questioni irrisolte.

Com’è oggi il rapporto tra Anna e Gigi?

I due nonostante le avversità e le critiche sono stati insieme per 15 anni e hanno avuto anche un figlio, Andrea nato nel 2010.

Una prima crisi si è manifestata nel 2018 quando si sono separati per la prima volta per poi tornare insieme e riprovare a tenere in piedi la famiglia. Purtroppo non ci sono riusciti e nel 2020 hanno ufficializzato la fine del loro amore tramite un post congiunto su Instagram: “Anna/Gigi e io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono ma sono sicuro/a che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. E’ per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata”.

Ma realmente hanno continuato a camminare l’uno al fianco dell’altra?

Sembrerebbe di sì e che tra i due non ci siano diatribe in corso. Anna ha lasciato la casa in cui viveva col compagno e si è trasferita insieme al piccolo Andrea in un’altra abitazione. Ha deciso di essere una donna libera e in una recente intervista ha affermato: “Sono indipendente ancora di più oggi. Con un minore sarei potuta rimanere dov’ero, e invece neanche chiedo il mantenimento ogni mese”.

E’ infine la stessa Tatangelo che ha ammesso di volere ancora bene a Gigi, il padre di suo figlio.