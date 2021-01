Anna Tatangelo in puro stile Catwoman, c’è da perdere i sensi – FOTO

Anna Tatangelo mostra un insolito lato trasgressivo attraverso uno scatto pubblicato sui social che ha lasciato a bocca aperta i suoi fan

Anna Tatangelo, grazie ad una foto pubblicata su Instagram, riesce ancora una volta a spiazzare i suoi follower mostrando un’immagine di se davvero insolita. Nella foto l’affascinante cantante di Sora si è lasciata ritrarre mentre indossa un corpetto di pelle nera che a stento contiene il suo generoso décolleté. Le braccia sono maliziosamente coperte da un velo nero che l’avvolgono fino al polso. A lasciare stupiti però i fan è il particolare del viso parzialmente coperto da una mano tra le cui dita si fanno spazio i meravigliosi occhi. Anna Tatangelo per questa foto ha deciso di indossare sulla bellissima mano affusolata dei copri dita di latex nero, quasi a voler ammiccare e a richiamare desideri più nascosti. La combinazione tra l’outfit scelto e lo sguardo sensuale della cantante sono riusciti a ricreare il giusto mix capace di far perdere la testa dei suoi ammiratori.

Anna Tatangelo: una donna che non ha bisogno di chiedere nulla

Anna Tatangelo continua quindi in puro stile Catwoman a far perdere i sensi ai suoi milioni di follower su Instagram a suon di canzoni e foto molto aggresive. Si vocifera anche che potrebbe essere una delle donne che affiancherà Amadeus durante le serate del Festival di Sanremo 2021. La kermesse canora partirà il prossimo 2 marzo e proseguirà, come di consueto, per altre quattro serate. Che faccia parte dello spettacolo al Teatro Ariston o no, non importa, perché la Tatangelo continua a dimostrare che con il suo cambio di look e di stile musicale ha già vinto. I suoi nuovi brani infatti stanno scalando le classifiche dei singoli più venduti in Italia.

Inoltre la cantante 33enne di Sora, in una recente intervista a “Vanity Fair”, ha dichiarato che, con il successo ottenuto, non ha bisogno nemmeno di chiedere i soldi del mantenimento al suo ex Gigi D’Alessio per loro figlio Andrea.