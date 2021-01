Aurora Ramazzotti, la confidenza sul cambiamento: “Essenziale ma..”

Aurora Ramazzotti su Instagram lancia un sfogo confidenza e parla anche del suo passato. il messaggio è diretto a qualcuno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Aurora Ramazzotti non è più una ragazzina. La figlia di Eros e Michelle è cresciuta e seppur giovane è una donna, con la testa sulle spalle, intraprendente e forte. Molto attiva sui social dove è seguita da 2 milioni di follower, non ha peli sulla lingua e spesso e volentieri racconta le cose come stanno, senza nascondersi.

Non mancano con lei i momenti nei quali divertirsi con la sua ironia e solarità che di certo ha ereditato da mamma Michelle con gag, battute, video esilaranti ma c’è anche il momento in cui bisogna essere seri. E proprio ieri ha voluto affrontare l’argomento del cambiamento con una riflessione-sfogo che non è passata inosservata ai più attenti.

Passato e cambiamento, questi i due temi che Aurora ha affrontato nelle sue Instagram Story con riferimento certamente a qualche attacco in particolare ma senza fare nomi. Vediamo cosa ha detto.

Aurora Ramazzotti: “Cambiare è giusto ed essenziale”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

“Trovo molto divertente quando le persone usano la frase sei cambiata come insulto”, in questo modo Aurora Ramazzotti ha iniziato la sua confidenza-riflessione in ovvia risposta a qualcuno che l’ha attaccata di non essere più quella di una volta.

La sua risposta? “Menomale che sono cambiata” ha spiegato la Ramazzotti sottolinenando che il cambiamento va visto come un passaggio positivo nel momento in cui una persona riesce a trovare il meglio per sé stessa.

“Il cambiamento è essenziale ma tante volte non ci accorgiamo di quanto abbiamo difficoltà ad intraprenderlo” continua nella sua spiegazione senza far mancare delle frecciatine un po’ piccate a chi l’ha accusata.

Tutto abbastanza velato ma si intuisce che il messaggio è diretto a qualcuno in particolare precisando che chi ostacola il cambiamento non fa bene a sé stessi, meglio allontanare chi giudica e cerca di fermarlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Il cambiamento per la giovane influencer è anche sinonimo di coraggio: “Tra cui l’invidia di chi a cambiare non ci riesce. Cambiare è giusto ed essenziale. E chi non lo accetta non ha il diritto di ostacolare il tuo percorso” ha concluso.