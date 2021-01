L’avete riconosciuta? Bella, forte e pericolosa, chi è la bambina

Oggi ha la pelle verde, una supercriminale per sorella e il padre più odiato del mondo. Stiamo parlando di Zoe Saldana, ve la ricordate?

Attrice, ballerina e modella statunitense, Zoe Saldana è una donna di successo che ha fatto sognare con i suoi film milioni di persone. E’ nata a Passaic in New Jersey il 19 giugno 1978, di origine dominicane e portoricane, la donna è cresciuta a nel Queens a New York. All’età di nove anni si trasferisce nella Repubblica Dominicana insieme alla madre e alla sorella. Un incidente automobilistico ha segnato definitivamente la sua vita. Zoe ha perso il padre prematuramente a causa di questo tragico evento. La sua è una carriera brillante, molti la ricordano per il suo personaggio dalla pelle verde. Avete capito di cosa stiamo parlando?

Zoe Saldana: cosa sappiamo della carriera?

Zoe Saldana è un’attrice di successo, ma prima di affermarsi nel mondo della recitazione ha studiato per anni balletto. Ha debuttato nel 1999 in un episodio di Law and Order. E poi ancora The Terminal, Indovina Chi dove è co-protagonista con Aston Kutcher. Il suo più grande successo è stato il film Avatar dove interpreta il ruolo di Neytiri. Nel 2014 ha interpretato Gamora nel Marvel Cinematic Universe, cominciando con il primo film di Guardiani della Galassia, al fianco di Chris Patt. Grazie al suo talento l’attrice statunitense è riuscita ad entrare nella Hollywood Walk of Fame nel 2018.

Non è solo una meravigliosa e talentuosa attrice, ma anche una mamma e moglie straordinaria. Suo marito è Marco Perego e insieme hanno dato vita ad una numerosa famiglia formata da due gemelli e un terzo figlio. I due si sono sposati nel 2013 e vivono la loro storia in modo discreto e lontano dai riflettori.