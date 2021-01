Barbara D’Urso e la foto ingannevole che i fan scoprono subito

La D’Urso appare sempre in super forma nelle foto instagram, ma nell’ultima si nota qualcosa che non passa inosservato

La conduttrice si sta godendo i pochi giorni di relax che le rimangono prima di tornare in televisione e cominciare il nuovo anno. La D’Urso ama condividere i suoi momenti di relax con i suoi follower e mostrare il suo fisico tonico e allenato. Nelle foto in riva al mare appare sorridente e con un fisico che non mostra i segni dell’età minimamente, questo ha fatto insospettire i fan. Possibile che la D’Urso non abbia ne una ruga, ne un’imperfezione di qualsiasi natura come tutte le persone normali?

Gli utenti attaccano Barbara D’Urso che si finge chi non è realmente

La D’Urso riceve molte critiche per queste recenti foto, l’accusano di utilizzare filtri anti età e che è sempre più trasformata da sembrare un Avatar. Criticano anche i suoi riflessi biondi dei capelli, insinuando che vuole fare la mediterranea ma poi si tinge di biondo per sembrare più dell’est. Se la regola del successo è nel bene o nel male basta che se ne parli, la D’Urso ha decisamente raggiunto il successo. I commenti sotto le sue foto sono migliaia, sia positivi che negativi.

Intanto però tutti ne parlano, guardate i capelli della D’Urso, guardatele il viso senza rughe e tutti ne parlano. La regina della televisione riesce a far parlare di sè anche quando non è in tv. Lei intanto non si cura delle critiche e prosegue per la sua strada, si prepara a tornare più carica che mai il 10 gennaio in televisione.

Il nuovo anno comincerà con grandi sorprese e novità per i vari programmi della D’Urso, che ricordiamo ne conduce ben tre. Tiene compagnia a tutti gli italiani ogni giorno con Pomeriggio 5, poi la Domenica con Domenica Live e infine il sabato sera con Non è la D’Urso.