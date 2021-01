Belen Rodriguez di spalle con tacchi e fondoschiena in primo piano: spettacolo sensuale – FOTO

Belen Rodriguez non smette di incantare sui social network: la showgirl sfodera tutta la sua sensualità e fa sognare i fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen Rodriguez è probabilmente la showgirl più amata dal pubblico italiano. La nativa di Buenos Aires cominciò la sua carriera come modella in patria, diventando fin da subito testimonial per diverse aziende di intimo. Trasferitasi in Italia nel 2004, l’argentina ha iniziato a conquistare maggiore popolarità realizzando calendari sexy da paura. Dal 2006, infine, è iniziata la sua carriera nel mondo televisivo.

La 36enne, dopo aver incantato sulle passerelle e in televisione, ha conquistato anche il popolo del web con i suoi scatti al limite del proibito. La Rodriguez, anche oggi, ha incantato tutti con la sua sensualità fuori dal comune. Belen, poco fa, ha postato una serie di scatti incredibili. Se siete curiosi di guardare le immagini, cliccate su successivo.

Belen Rodriguez, outfit da sogno e tacchi vertiginosi: che donna