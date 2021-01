Cosa mettere nella calza della Befana: idee e spunti per un’Epifania super!

Ecco tutto quello che potete mettere dentro la calza per rendere il giorno della Befana ancora più speciale.

È iniziato un nuovo anno e tra poco arriverà anche la festa dell’Epifania che tutte le feste si porta via. Il problema di questi giorni per molti sarà sicuramente cosa mettere nella calza della Befana. Se non vi volete soffermare ai soliti dolcetti, potete fare ricorso alla vostra creatività e all’immaginazione.

Nella notte tra il 5 ed il 6 gennaio, ci saranno migliaia di calze che veranno collocate vicino ai camini, attaccate alla finestra e ai piedi dei letti. Dopo avervi fatto vedere come fare un trucco da Befana, ecco idee su cosa mettere nella calza

Calza Befana fai da te: come stimolare la creatività

Una delle idee che potete sfruttare per riempire la calza è sicuramente il fai da te. In questo modo, potrete mettere via in parte la tradizione, inserendo anche qualche caramella e facendo contenti anche i più piccoli con tante idee alternative e interessanti da considerare.

Per stimolare la creatività ci serviranno pochissimi oggetti come forbici, stickers, penne e pennerelli colorati, pezzettini di feltro e della colla glitterata.

Tutti questi piccoli oggetti vi costeranno davvero poco, come una manciata di caramelle. In cambio i vostri piccoli le utilizzeranno per attività all’insegna del divertimento, della creatività magari fatte insieme a voi.

È risaputo che i bambini amano fare lavoretti a mano, ma anche aiutare i genitori nelle varie attività casalinghe.

Un’altra cosa che potete inserire nella vostra calza sono dei piccoli oggetti che vi possono servire per le attività quotidiane. Un esempio possono essere dei grembiulini oppure mini matterelli o formine dei biscotti.

Così facendo, non vedranno l’ora di realizzare oppure infornare i vostri biscotti a tema natalizio. I vostri bambini saranno molto più soddisfatti di passare un pomeriggio insieme a voi in cucina piuttosto che mangiare delle anonime caramelle appiccicose, vedrete!

Cosa mettere nella calza della Befana

Potete optare anche per alcuni piccoli giochini per riempire la calza della Befana. Potete optare per matite, bolle di sapone, trottole e altri giochi divertenti per i più piccoli.

Altre idee per fare felici i più piccoli possono essere i palloncini da gonfiare, i dadi con cui giocare con gli amichetti, uno yo-yo, delle biglie, adesivi, figurine dei calciatori, magneti, stick per mosaici, oggetti per la scuola come gomme colorate, temperini, matite, agendine o piccoli quaderni particolari.

Piccoli oggetti per uscire come calze, guanti, boxer con disegno del personaggio preferito, stringhe per le scarpe. Altre idee per favorire anche la creatività dei più piccoli possono essere giornalini, fumetti o libri adatti alla loro età.

Se, invece, volete stupire i vostri piccoli potete inserire anche qualcosa per fare un’esperienza che magari voleva vivere da tanto tempo come, per esempio, il biglietto di uno spettacolo come un concerto musicale, di calcio oppure del cinema.

Altre idee possono essere braccialettini o collanine, piccole costruzioni tipo Lego, peluche, bamboline.

Ovviamente la calza non è solo prerogativa dei più piccoli e, quindi, se volete farla ai più grandi, che siano essi fidanzati, genitori o fratelli, le idee sono ugualmente moltissime. Non resta che dare spazio, anche in questo caso, alla fantasia.