La Casiraghi appare in una foto Instagram che da le spalle allo specchio con indosso dei leggings, sembra nuda

Carolina Casiraghi condivide con i suoi follower una foto che la ritrae di spalle allo specchio, indossa leggings neri e color pelle, infatti sembrava nuda e dei tacchi a spillo da capogiro. Nella didascalia la bella Casiraghi scrive una frase in inglese “Heels only lift you along with your brain”, significa che i tacchi ti sollevano solo insieme al tuo cervello. Una frase che fa capire che la Casiraghi sostiene che i tacchi vanno usati in un certo modo se non si vuole sembrare senza cervello.

Carolina Casiraghi sempre più provocante e sensuale su Instagram

La bella Casiraghi ama provocare i suoi follower con foto sensuali, tra stivali sopra il ginocchio leopardati e mini abiti che lasciano intravedere tutto, i fan vanno in delirio. La foto più recente la vede seduta su una poltrona che da le spalle alla telecamera mostrando il suo lato B. Indossa un completino intimo color rosso e in tinta anche gli stivaletti con tacco rossi. Alle ginocchia si vedono i jeans che ha tirato giù per scattare la foto, una distrazione o è voluto?

Condivide poi un video con tutti gli scatti migliori del 2020 e scrive nella didascalia:”Un anno di emozioni che ho condiviso con tutti voi attraverso gli shooting fotografici, grazie dell’affetto che mi date ogni giorno e tutti gli auguri per il mio compleanno. Vi abbraccio..Carol!”. Nel video si vedono moltissimi scatti in completini sexy come piacciono a lei.

A volte appare completamente nuda sul suo profilo, si copre con le mani il seno e con le gambe il resto. Insomma non teme le critiche affatto e di followers ne ha parecchi 281 mila, nonostante questo nei commenti si leggono solo complimenti da parte di uomini in ammirazione.