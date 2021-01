Carolina Stramare il décolleté straborda, un balcone sul balcone -FOTO

Carolina Stramare ha lasciato lo scettro di Miss Italia, ma non la sua bellezza che fa impazzire tutto il mondo, guardate l’ultima foto

Ha dovuto salutare la gloria e la notorietà di Miss Italia, ha lasciato lo scettro alla sua erede poco fa. Stiamo parlando di Carolina Stramare, la reginetta di bellezza genovese che oggi all’età di ventuno anni è pronta a scalare la vetta del successo con il suo talento e la sua bellezza. Su Instagram è gara di like per le sue foto che diventano virali in un batter d’occhio. Il pubblico la ama, il web ancora di più. Con quegli occhioni verdi e quella folta chioma lunga nera fa impazzire chiunque la guardi.

Carolina Stramare: FOTO in balcone è bollente

Non ha ancora molti follower su Instagram, ma pian piano si sta costruendo la sua community attraverso la condivisione di post. I suoi follower sperano di vederla in qualche programma televisivo, ma a quanto pare Carlotta sta seguendo un altro tipo di strada, la moda è diventata il suo lavoro e probabilmente la tv e lo spettacolo arriveranno solo dopo. Intanto però per i fan l’ex Miss Italia è una sorpresa quotidiana, la sua ultima foto è bollente su un balcone di Milano.

Affacciata alla finestra, solo una giacca nera copre le sue forme. E’ rimasto dentro il suo lato B mentre il décolleté è uscito in balcone. Sguardo acceso ed è subito gara di commenti e nessuno riesce a resistere: “Carolì se sentimo male però”, scrive il primo; “Sei ipnotica” arriva un altro. Carlotta è un’alba da assaporare e scoprire.