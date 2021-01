Che Dio ci aiuti, anticipazioni 7 gennaio: un nuovo, inaspettato arrivo

Che Dio ci aiuti, anticipazioni 7 gennaio: Suor Angela è tornata a casa e si prepara ora ad affrontare i mostri del suo passato.

Tra le tante serie che ci terranno compagnia nel 2021, Che Dio ci aiuti 6 è forse una delle più attese. Suor Angela (interpretata da una superba Elena Sofia Ricci) sta per tornare e con lei tanti vecchi volti della serie. Contestualmente, nuovi personaggi faranno la loro comparsa, per rendere più semplici le dinamiche della fiction… o per complicarle. Tra questi Erasmo Ferri (Erasmo Genzini), che avrà una parte di primo piano nelle vicende della nuova stagione, ed Emiliano Stiffi, interpretato dall’ormai ben noto Pierpaolo Spollon. Attesissimo inoltre l’arrivo di Stefano De Martino, alla sua prima esperienza sul piccolo schermo. Cos ci riserva la prima puntata della sesta stagione?

Che Dio ci aiuti, anticipazioni 7 gennaio: Suor Agnese soffre di perdite di memoria

Dalle anticipazioni di Che Dio ci aiuti sappiamo che il ritorno ad Assisi di Suor Teresa sarà davvero traumatico. La suora scoprirà di soffrire di perdite di memoria e avrà importanti lacune riguardo al suo passato. A risvegliare alcuni dei suoi ricordi sarà proprio l’arrivo di Erasmo. Sempre dalle anticipazioni sappiamo poi che Azzurra sta per iniziare il suo noviziato, ma non è ancora del tutto pronta a cambiare vita e questo potrebbe rappresentare un problema di non poco conto per il suo cammino di fede. Per quanto riguarda Nico e Ginevra, l’arrivo di Monica complicherà non poco le cose, mettendo a rischio il loro futuro matrimonio.

Che Dio ci aiuti ci terrà compagnia ogni giovedì in prima serata su Rai 1 a partire da domani 7 gennaio. Continuate a seguirci per non perdervi neanche un’anticipazione!