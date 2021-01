Chiara Biasi, gioca maliziosa con lo specchio dell’ascensore. Total black per lei – FOTO

Nuovo scatto provocatorio per la modella Chiara Biasi che stavolta ammalia i fan direttamente dall’interno dell’ascensore

Eccentrica e trasgressiva, la modella e influencer 30enne originaria di Pordenone Chiara Biasi è sicuramente una delle fashion blogger più famose al mondo dopo Chiara Ferragni. Appassionata da sempre di moda ha deciso giovanissima di trasferirsi a Milano per poter coronare il suo sogno e realizzarsi come esperta del settore.

Ama definirsi lifestyle blogger e guru per molti vip del mondo dello spettacolo, sempre proiettata verso look all’avanguardia e per molti versi particolari, anticipa le mode e le costruisce secondo i suoi canoni per poi farle diventare motivo da seguire per le giovani ragazze che la seguono sui social.

Chiara Biasi, ecclettica mentre gioca nello specchio dell’ascensore, stupenda

Chiara come tutti noi è costretta a restare a casa con questo lockdown festivo, e mentre Milano è una città bigia e grigia molto triste, vola con la mente al suo capodanno festeggiato con pochi intimi amici, regalandoci qualche scatto direttamente dalle retrovie di quella giornata.

Capodanno in total black per lei che si è immortalata all’interno dell’ascensore del suo palazzo mentre gioca con una gamba alzata e si copre il viso con il monitor del cellulare. Pantaloni in simil pelle, top nero e sandali a punta intrecciati sulla caviglia sottile.

Fisico magrissimo e filiforme, labbra carnose e viso angelico, Chiara Biasi ipnotizza per la sua bellezza atipica ma che funge da modello ispirazionale per molte delle 2,7 milioni di follower che la seguono solo su Instagram. 27mila like in poche ore per lei.