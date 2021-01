Chiara Carcano, gambe in primo piano e intimo seducente – FOTO

Chiara Carcano, uno scatto super su Instagram della conduttrice tv e radiofonica: eleganza e sensualità senza pari

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Carcano (@chiaracarcano)

Ad ancora meno di 30 anni, è già un personaggio molto conosciuto del mondo dello spettacolo, con una carriera che vanta diverse esperienze di rilievo. Chiara Carcano, presentatrice televisiva e radiofonica che abbiamo già visto all’opera in varie vesti, come inviata di ‘Donnavventura’, ‘C’è posta per te’ e ancora in altri ruoli, unisce la competenza e preparazione professionale a una bellezza che lascia senza fiato. Fascino non appariscente, ma sobrio, elegante, acqua e sapone. In una parola, all’insegna della semplicità. E proprio per questo, davvero irresistibile. Come gli scatti di oggi che vi proponiamo a pagina successiva…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Chiara Carcano il selfie allo specchio è da brividi, nessuna come lei – FOTO

Chiara Carcano, la camicia sbottonata apre un mondo: un fascino irresistibile