Chiara Ferragni: “ho avuto un problema”, la rivelazione sulla gravidanza

La celebre fashion blogger Chiara Ferragni spiega in maniera inedita ai suoi fan la sofferenza che si protrae nella seconda gravidanza.

L’inizio di questo 2021 per molte celebrità è stato affiancato ad un’iniziativa che la stessa imprenditrice ed affermata fashion blogger a livello internazionale ha accolto. Si tratta di proporre delle domande, spesso a livello molto personale, da inviare alla propria celebrità preferita tramite la piattaforma di Instagram, ed attendere che lei risponda nelle stories successive. Chiara Ferragni non è stata da meno, e in una delle spiegazioni ai suoi fan ha svelato il suo problema riguardo alla seconda gravidanza.

Chiara Ferragni e la gravidanza: “ho avuto un problema”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

In una serie di paragoni con la prima gravidanza, e dalla quale è nato il figlio adesso di due anni, Leone, Chiara parla della sofferenza che sembra farsi più acuta in questo momento. La nota influencer è in attesa questa volta di una bambina, e mostrandosi impaziente di poterla conoscere, ammette però quali sono state le sue difficoltà.

In primis si é espressa sul fastidio dovuto al reflusso gastroesofageo, strascico della prima esperienza, che pare essersi notevolmente intensificato negli ultimi mesi. Mentre, durante la prima attesa, quest’ultimo era stato più breve e circoscritto. Invece ci sarebbe un punto di forza sul quale l’imprenditrice tende a soffermarsi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Si tratta delle tipiche nausee dei nove mesi, dalle quali però Chiara non ha ricevuto fortunatamente alcuna sorpresa in entrambe le situazioni. Il tutto si conclude con un caloroso abbraccio virtuale ai suoi fan, nonostante la sua forte spossatezza che non tende a nascondere.