Chiara Ferragni: una serie di FOTO da infarto dove mostra tutti i suoi lati

Chiara Ferragni. Un viaggio nel tempo dell’ influencer più potente d’Italia attraverso gli scatti più belli degli ultimi anni

Struggente, impegnativo, difficile ma anche entusiasmante. Con queste parole potremmo riassumere l’anno appena trascorso di Chiara Ferragni. Con oltre 22 milioni di follower su Instagram si conferma tra le influencer più potenti d’Italia.

E’ riuscita ad utilizzare la sua dilagante popolarità spendendosi in cause sempre più importanti che fanno di lei una vera e propria attivista. Non si è sottratta dal diffondere la sua opinione riguardo la questione del Black live matter, non ha lesinato importanti messaggi riguardo la piaga della violenza sulle donne, in prima fila sui problemi ambientali e che riguardano gli animali.

Inoltre, è stata insignita insieme al marito, il rapper Fedez, del noto e prestigioso premio Ambrogino d’oro, consegnato dal comune di Milano per personalità eminenti che si sono spese per il bene comune.

In soli tre giorni sono riusciti a raccogliere 3 milioni di euro impiegati per la realizzazione di un reparto di terapia intensiva durante la pandemia da Coronavirus.

Il 2020 ha regalato ad entrambi la gioia di aspettare la loro secondagenita che verrà alla luce nei primi mesi dell’anno appena iniziato e farà compagnia al piccolo Leo.

Chiara Ferragni. Un viaggio nel tempo attraverso le immagini

Durante la scorsa estate Chiara Ferragni ha trascorso le sue vacanze in lungo e in largo nel nostro paese, promuovendo i luoghi di cultura e musei nostrani.

Dopo quella finestra di semi normalità, è diventato difficile, se non impossibile (e assolutamente sconsigliato), mettersi in viaggio per qualsiasi località. L’influencer più seguita d’Italia allora decide di ripercorrere i momenti più belli vissuti in vacanza attraverso scatti suggestivi che la vedono baciata dal sole della costiera Amalfitana, in location esotiche come a L’Havana (Cuba) o cullata dalle onde del mare di Bora Bora, in Polinesia. E ancora le Hawai e Dubai. Posti da sogno che la Ferragni sogna ancora oggi.

Lei stessa scrive che adora viaggiare, non vede l’ora di poterlo rifare di nuovo in sicurezza.

Le immagini si concludono con un messaggio di speranza. La foto del piccolo Leo appena nato e tutte le aspettative per un futuro roseo che sta per arrivare, messo nelle mani della piccola bimba che cresce nel suo grambo.