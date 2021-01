L’ex gieffina pubblica una foto in costume da bagno, seguita da altri ricordi di questa estate nella sua amata Sicilia.

Con questo post l’influencer vuole trasmettere un messaggio positivo ai suoi followers, scrivendo: “Il Covid non è un nemico da poco. Una guerra si combatte e si vince solo se siamo uniti. Viaggiare ‘solo’ con la mente si può, ecco mi immagino abbronzata e felice nella mia bella Sicilia“.

I fans hanno apprezzato l’incoraggiamento a restare uniti, ma, allo stesso tempo, non hanno fatto a meno di notare il sublime corpo della Incorvaia: che spettacolo in costume da bagno!

In circa un’ora lo scatto ha avuto più di 9.000 like e 300 commenti, tra i quali spicca il cuore rosso inviatole dal suo compagno, nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro.

Clizia e Paolo: un amore che azzera le distanze!

L’ex moglie di Francesco Sarcina ha ritrovato la felicità con Paolo Ciavarro: il suo attuale compagno, conosciuto nella casa più spiata d’Italia.

Una volta usciti entrambi, i due non si sono potuti vedere per tre mesi a causa del Covid,: Paolo passò il lockdown a Roma con la madre e Clizia il Sicilia.

Si sono rincontrati durante la diretta del programma Live – Non è la D’Urso e da lì non si sono più separati.

Ad oggi vivono sereni la loro storia d’amore, uniti più che mai!