Da noi a ruota libera: la Fialdini accoglie il primo ospite dell’anno

Il nuovo anno è iniziato e Da noi a ruota libera ha già accolto i primi ospiti del 2021, tra questi Giancarlo Magalli, il suo racconto

E’ iniziato un nuovo anno anche per il programma Da noi a ruota libera condotto da Francesca Fialdini che ha accolto nelle scorse puntate già i primi ospiti del 2021. Tra questi Giancarlo Magalli che ha raccontato alcune delle sue esperienze lavorative. Ha parlato anche della sua collega Enrica Bonaccorti, dopo che la donna gli ha fatto gli auguri attraverso un videomessaggio. E poi ancora del suo inizio da conduttore e tanto altro.

LEGGI ANCHE>>>Carolina Casiraghi di spalle allo specchio con leggings e tacchi a spillo, da capogiro-FOTO

Da noi a ruota libera: il racconto di Magalli

LEGGI ANCHE>>>Sara Arfaoui, breve soggiorno a Parigi: croissant e mini abito. Una favola – FOTO

Attore e doppiatore, Giancarlo Magalli non è conosciuto soltanto per essere un conduttore anzi a tal proposito ha spiegato: “Effettivamente la gente si ricorda quello che fai adesso, io è vero che faccio la televisione, ho fatto l’attore”. E poi dopo varie clip che l’hanno visto ritratto in compagnia di Gigi Proietti, Fabrizio Frizzi, e Max Tortora, Magalli ha spiegato seppur con ironia per quale motivo è diventato presentatore: “Quando mi hanno dato il primo programma ero rimasto solo io”.

Giancarlo Magalli su Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti ha augurato al conduttore di stare bene, e Magalli dopo il messaggio si è lasciato andare ad un retroscena del tutto inaspettato sulla attrice: “Era incinta e fece anche una grossa polemica lo disse in diretta – ha affermato – Quella gravidanza ebbe un problema, venne ricoverata d’urgenza in clinica”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Francesca Fialdini ha salutato il conduttore invitandolo a tornare nel suo programma per continuare a raccontare la sua storia.