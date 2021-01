Danza con me, momenti di tensione tra Michelle Hunziker e Roberto Bolle

Sembra esserci stata una furiosa litigata nel backstage di Danza con me tra Bolle e Michelle Hunziker, ma cosa mai sarà accaduto di così grave?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Bolle (@robertobolle)

Anche quest’anno Rai Uno ha voluto omaggiare il settore danza e spettacolo con un appuntamento che ha conquistato 3.8milioni di italiani con il 17% di share.

L’appuntamento con lo spettacolo di Roberto Bolle, “Danza con me” è alla sua quarta stagione, un 1° gennaio diverso che pone l’accento su un comparto spesso troppo sottovalutato ma che la stella mondiale della danza, nonostante le difficoltà organizzative legate alla pandemia, ha voluto a tutti i costi far andare in televisione.

Poco più di due ore, in cui eleganza e cultura, ospiti straordinari e artisti eccellenti hanno solcato il palco in punta di piedi mantenendo sempre quel meritato rispetto per un comparto che forse più degli altri sta soffrendo la crisi sanitaria e le restrizioni ad essa legate.

Roberto Bolle è stato affiancato anche da Michelle Hunziker, sua partner in crime per la serata, bella e sorridente come il suo solito anche se un post dello stesso ballerino ha lasciato increduli i fan. Cos’è accaduto tra i due nel backstage dello show?

Il dietro le quinte di Danza con me, Hunziker sconvolta. I social non mentono

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Bolle (@robertobolle)

Li abbiamo visti sorridenti e felici per tutto lo show di Rai Uno, ma un post pubblicato dallo stesso Bolle sulla sua pagina Instagram ha raccontato una versione diversa dei fatti. I due conduttori hanno litigato? “Michelle visibilmente incavolata che mi sgrida nonostante io la ricopra di baci e abbracci… 🥺 che sarà successo?” scrive Roberto a margine della foto.

“Hahahahhaha🤣🤣🤣🤣 ma cosa ti stavo raccontando???? Ero proprio nervosaaaaaaa🤣” risponde Michelle agli scatti che la ritraggono con il viso corrugato e le braccia alzate mentre sembra stia imprecando qualcosa di brutto contro Roberto Bolle.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Bolle (@robertobolle)

Scatta il giallo, Michelle non spiega cosa stava dicendo al conduttore in quel momento e i fan restano sorpresi dalla non-risposta della showgirl. Oltre 27mila like per gli scatti che però catturano per la bellezza e l’espressività dei due protagonisti della serata.