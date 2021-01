Dramma per Fabrizio Corona, rischia di perdere la vista e telefona a un sensitivo

Fabrizio Corona, scomparso dai social, rischia di perdere la vista: il drammatico racconto a Libero Quotidiano in cui parla della telefonata a un sensitivo

L’ex re dei paparazzi è scomparso dai social oramai da 4 giorni, ed i suoi sostenitori si sono immediatamente allarmati. Fabrizio Corona, che su Instagram vanta di oltre 1 milione di followers, versa in condizioni drammatiche. Contattato dalla redazione di Libero Quotidiano, l’uomo ha raccontato la tragedia che lo ha colpito: a causa di un’infiammazione agli occhi, Fabrizio rischia di perdere la vista. Corona, disperato per le proprie condizioni, si è anche rivolto ad un sensitivo, Alessio Decanini: il responso di quest’ultimo è da brividi.

Fabrizio Corona: “Qualcuno mi ha fatto il malocchio”

Le immagini che documentano lo stato di salute di Fabrizio Corona sono davvero agghiaccianti. L’ex re dei paparazzi, colpito da una grave infiammazione agli occhi, ha raccontato a Libero Quotidiano di rischiare persino la vista. Nel pieno della disperazione, l’uomo si è rivolto al sensitivo Alessio Decanini: proprio quest’ultimo gli avrebbe rivelato le cause che si celano dietro al suo stato di salute.

“Tutta colpa del malocchio“, ha raccontato Corona al giornale, mostrandosi profondamente scosso. La telefonata con il sensitivo sembra però avergli chiarito le idee. “Qualcuno ha fatto una macumba contro di me, ed è per questo motivo che la mia vita in pochi giorni è peggiorata“: le affermazioni dell’ex re dei paparazzi lasciano esterrefatti. Nessuno, conoscendolo, lo avrebbe mai reputato in grado di credere ad una simile spiegazione.

L’ex re dei paparazzi, i cui occhi versano in condizioni drammatiche, ha parlato di un’energia negativa che, ad oggi, se ne sarebbe andata. I followers attendono di vederlo ricomparire al più presto sui social, con il carisma e la forza che lo contraddistinguono.