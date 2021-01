La Santarelli è sempre più bella e al sole ancora di più, appare su Instagram seduta su una scalinata con le gambe accavallate

La bella showgirl Elena Santarelli, appare bellissima al sole su una scalinata e scrive “Finalmente il sole”. Effettivamente in questo periodo non ha fatto altro che piovere in tutte le regioni, un pò di sole rende più felici. La bella showgirl ne approfitta anche per allenarsi all’aria aperta, fa stretching in mezzo al verde con le sue gambe infinite. Nella didascalia scrive che l’elasticità non la limita solo al corpo ma anche alla mente, perché è convinta che aiuta a rispondere alle difficoltà in maniera più efficace.

La Santarelli mostra come si sarebbe vestita a capodanno, da capogiro

La showgirl condivide su Instagram come si sarebbe vestita a Capodanno se non ci fosse stato il lockdown e quindi se avrebbe partecipato ad una festa. Appare con degli shorts cortissimi in paiettes neri e una camicia morbida e ovviamente tacchi a spillo vertiginosi. Magnifica come sempre, il fisico da top model lo mantiene negli anni non c’è nulla da fare è perfetta come sempre. Gambe lunghe, addome scolpito e sorriso incantevole è tutto al posto giusto.

La showgirl condivide un tenerissimo scatto con suo figlio Giacomo, guarito ormai dalla brutta malattia che lo aveva colpito anni fa. Lei scrive che lui è la sua fotocopia ma i colori li ha presi dal papà Bernardo. Una storia la loro che toccato tutti quanti profondamente e ora siamo felici che abbia avuto il giusto epilogo felice. La Santarelli dopo l’accaduto ha deciso di impegnarsi per combattere ogni giorno queste malattia, supportando gli ospedali e raccogliendo fondi.

Il suo recente impegno è stato il 23 dicembre, poco prima di natale, ha consegnato 371mila euro alla Fondazione Bambino Gesù di Roma. La somma è stata raggiunta grazie alla vendita del pandoro solidale. Con questi soldi riusciranno finalmente ad acquistare un’importante macchinario per la lotta contro questa malattia.