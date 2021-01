Eleonora Daniele e le lacrime per il racconto di Alessandra Tripoli

Eleonora Daniele si è lasciata andare alle emozioni durante la puntata di Storie Italiane nel corso del collegamento con la futura mamma Alessandra Tripoli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Tripoli (@alessandratripoli)

Grazie alla futura mamma Alessandra Tripoli la puntata di Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele è stata davvero ricca d’emozioni. La bellissima ballerina di Ballando con le stelle si è collegata in studio da Hong Kong. Dalla Cina ha raccontato le gioie e le attese per la nascita del suo primo figlio. Alessandra proprio a causa della gravidanza non ha potuto partecipare all’ultima edizione del fortunato programma di Milly Carlucci. Il racconto a cuore aperto della ballerina è riuscito in più di un’occasione ad emozionare la padrona di casa Eleonora Daniele. La presentatrice, travolta dalla gioia per la neo mamma in vista della nascita del piccolo tra qualche settimana, ha seriamente rischiato di versare qualche lacrima già all’inizio del collegamento.

Alessandra Tripoli e il racconta ad Eleonora Daniele del Covid in Cina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Tripoli (@alessandratripoli)

Alessandra Tripoli è stata ospite in collegamento da Hong Kong della trasmissione di Eleonora Daniele, Storie Italiane. La ballerina oltre alle emozioni di una neo mamma ha raccontato anche la difficile situazione legate alle restrizioni anti Covid che ci sono in Cina. Nonostante i pochi contagi giornalieri infatti nel paese del sol levante le limitazioni restano ancora molto serrate. Alessandra ha dichiarato che il suo compagno, il ballerino Luca Urso, proprio a causa di tali restrizioni non potrà assistere al parto che dovrebbe essere previsto tra un paio di settimane. “Credevo che almeno la prima parte, quella del travaglio avrei potuto viverla con Luca – ha rivelato la ballerina ad Eleonora Daniele – in realtà non sarà così. Dovrò lasciarlo davanti all’ospedale e lo ritroverò all’uscita quando saremo in due”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Tripoli (@alessandratripoli)

Alessandra Tripoli è inoltre apparsa molto decisa sulla possibilità di vaccinarsi insieme al compagno: “Quando sarà il nostro turno lo faremo, è l’unico modo per uscirne“.