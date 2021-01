Eleonora Incardona sempre più esplosiva sui social: la siciliana è incantevole in riva al mare e mette in mostra le sue curve da infarto.

Eleonora Incardona è una donna bellissima e avvenente. La classe 1991 ha raggiunto la popolarità sui social network, mettendo in mostra le sue curve pazzesche e il suo corpo da brividi con scatti incredibili. La nativa di Ragusa è stata fidanzata in passato con il fratellastro di Diletta Leotta.

La 29enne è seguitissima in particolare su Instagram: il suo account vanta 464mila follower. Eleonora, poco fa, ha condiviso una foto sbalorditiva piazzando il suo fondoschiena in primissimo piano e lasciando tutti a bocca aperta.

Eleonora Incardona pazzesca in costume: fondoschiena e stacco di coscia da infarto

Eleonora, nell’ultimo scatto postato in rete, indossa un costume che mette in risalto il suo corpo fenomenale. La ragazza è seduta in riva al mare e piazza il suo incredibile fondoschiena in bella mostra. Lo stacco di coscia della 29enne fa girare la testa a tutti i follower.

Il post ha collezionato 11mila cuoricini e numerosissimi commenti. “Divina”, “Davvero bella”, “Perfetta”, “Davvero meravigliosa”, si legge. La ragazza sfodera anche un sorrisino malizioso che ha mandato in estasi i numerosi ammiratori.

La Incardona, qualche giorno fa, ha deliziato la sua platea con uno scatto fenomenale in costume: il suo décolleté è semplicemente pauroso.