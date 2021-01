Elettra Lamborghini, la faccia è strana ma il décolleté no: mamma mia – FOTO

Elettra Lamborghini ha pubblicato una serie di Ig Stories in cui nella prima foto il suo décolleté è semplicemente strabordante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Elettra Lamborghini saluta il vecchio anno e si tuffa a capofitto in questo 2021 cominciato da pochi giorni. La cantante ha pubblicato una serie lunghissima di Instagram Stories in cui mostra ai suoi follower con che velocità le crescono i capelli. I fan sicuramente si sono concentrati però sulla prima foto delle Ig Stories dove Elettra ha una faccia perplessa mentre ascolta musica classica e il suo décolleté è messo in primissimo piano evidenziato anche da un messaggio “-1h” di cui ci sfugge il significato recondito. La bella ereditiera prosegue la sua carrellata con un video girato per una campagna pubblicitaria dove è vestita con pantaloncini e canotta leopardati (ovviamente). Mentre il fotografo la immortala, lei twerka in un modo sensuale da lasciare i follower a bocca aperta.

LEGGI ANCHE -> Sabrina Salerno, esplosione d’eros e sensualità, il seno incombe ed è uno spettacolo FOTO

I buoni propositi del 2021 di Elettra Lamborghini – Foto

LEGGI ANCHE -> Mercedesz Henger e lo scatto al mare, se fai zoom sogni: che spettacolo FOTO

Continuando ad ammirare le IG Stories di Elettra Lamborghini, vediamo appunto il suo dilemma sui capelli che le crescono alla velocità della luce. Si vede infatti un video di aprile scorso in cui taglia i capelli e subito dopo uno di settembre in cui le sono cresciuti a dismisura. Un problema che del resto affligge molte donne. Acconciatura a parte, la regina del twerking racconta ai suoi seguaci i suoi buoni propositi del 2021. Primo fra tutti essere gentile nonostante i momenti di stress. Racconta che durante l’anno appena trascorso pur essendo sempre affabile con tutti, per colpa di alcuni situazioni stressanti è stata antipatica con qualcuno.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Inoltre la bella cantante ha detto che durante le vacanze si è resa conto che i momenti di tristezza sono naturali e che possono capitare a tutti, anche a chi come lei è sempre sorridente e allegra. Basterebbe solo non allarmarsi troppo, parola di Elettra.