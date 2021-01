Elisabetta Gregoraci, il bikini mette in risalto le sue curve da capogiro – Foto

Nuovo scatto della Gregoraci in bikini. Fisico super allenato per l’ex gieffina che ha deciso di trascorrere il Natale in famiglia!

Elisabetta Gregoraci più radiosa e sorridente che mai dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip. Nel nuovo scatto pubblicato sui social la bella Elisabetta sembra vivere un momento davvero ricco di soddisfazioni.

Nello scatto sfoggia il suo fisico asciutto e tonico, da fare invidia ad una 20enne. Un bikini che mette in risalto il suo decolleté esplosivo e uno slip a vita alta che sottolinea i suoi addominali scolpiti.

“Tieni il viso rivolto al sole e non vedrai mai le ombre🤍”, questa la didascalia della showgirl calabrese che ha deciso di ritirarsi prima del reality di Canale 5 per stare vicino a suo figlio Nathan.

Elisabetta Gregoraci: finito il Gf Vip trascorre il Natale insieme a Flavio Briatore

Per la Gregoraci il figlio Nathan ha sempre avuto la priorità su tutto. Elisabetta, proprio per questo, ha voluto passare il Natale insieme alla sua famiglia, compreso Flavio Briatore, negli Emirati Arabi.

Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, la Gregoraci aveva fatto delle confessioni inedite su Briatore. La showgirl calabrese, infatti, aveva anche raccontato che Flavio Briatore, durante il lockdown, le aveva chiesto di ritornare insieme. Ma non solo. Al centro del gossip anche un presunto contratto con l’ex marito.

Nella casa del Gf Vip la Gregoraci ha anche avuto un rapporto speciale con Pierpaolo Pretelli. Tra i due sembrava esserci molta complicità e il gieffino non ha mai nascosto di provare dei sentimenti per la bella calabrese. La Gregoraci ha sempre risposto picche.

Adesso, però, Pierpaolo sembra essersene fatto una ragione. Da un paio di settimane, infatti, si scambia baci appassionati con la coinquilina Giulia Salemi. La Gregoraci, dunque, sembra essere soltanto un lontano ricordo.

Ma la Gregoraci sembra vivere bene lo stesso e si gode il relax pubblicando scatti molto apprezzati dai fan: “Stupenda ♥️♥️♥️sorridi sempre, Stupenda Eli❤️❤️❤️, Che bella che sei,ti vogliamo bene❤️, Che bella che sei, ti vogliamo bene❤️, Stupenda Eli❤️❤️❤️”.