Federica Pacela, ricordi dal 2020: divina in costume – FOTO

Federica Pacela continua a far sognare i suoi fan, un freddo inverno riscaldato dalle sue foto in costume: forme esplosive

Ha iniziato il 2021 esattamente come aveva concluso l’anno appena trascorso, ovvero a spron battuto. Federica Pacela è oramai una celebrità di Instagram e il suo calendario, la cui distribuzione è iniziata prima di Natale, sta spopolando. La modella e influencer, anche tornata in Italia dal suo buen retiro alle Isole Canarie, ha continuato a deliziare i suoi fan con foto da capogiro. In questo nuovo anno ci attendiamo la sua definitiva consacrazione e anche molti altri scatti che continuino ad evidenziare le sue forme esplosive. Come la serie di foto che vi mostriamo a pagina successiva…

Federica Pacela, tris di scatti in bikini: un fisico che incanta