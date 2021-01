Federica Pacela è sempre più esplosiva sui social network: la sexy influencer ha decisamente piazzato il suo fondoschiena davanti all’obiettivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pacela (@federica_pacela)

Federica Pacela è una sexy influencer apprezzatissima e seguitissima dal popolo del web. I suoi numeri su Instagram sono incredibili: il suo account, infatti, vanta ben 773mila follower. La 31enne è dotata di un fisico da sogno e ama pubblicare scatti provocanti in cui mette in mostra le sue curve fenomenali. Il suo fondoschiena, in particolare, è spesso protagonista delle sue fotografie.

Federica, anche oggi, ha deliziato la sua platea con una foto meravigliosa. La sexy influencer indossa soltanto l’intimo e piazza il suo fondoschiena davanti all’obiettivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Valentina Ferragni si arrampica al palo, gambe da sogno in bella mostra – FOTO

Federica Pacela in intimo: fondoschiena spaziale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pacela (@federica_pacela)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Tina Kunakey in barca, costume a perizoma e fondoschiena fenomenale: un sogno – FOTO

Federica, poco fa, ha mandato i fan in estasi postando una fotografia da arresto cardiocircolatorio. La 31enne indossa soltanto l’intimo e piazza il suo fondoschiena spaziale davanti all’obiettivo. La nota influencer si sfiora i capelli con delicatezza e il suo sguardo profondo ipnotizza i fan.

Il post ha raccolto già 4mila cuoricini in pochi minuti. “Sei fantastica”, “Ciao bella”, “Sei esagerata”, “Wow”, “Sei uno schianto”, si legge tra gli innumerevoli commenti. Ogni contenuto che la classe 1986 condivide sul web ottiene sempre un ottimo riscontro da parte dei follower.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pacela (@federica_pacela)

La Pacela, qualche giorno fa, fece impazzire tutti postando uno scatto estremamente piccante e bollente. La 31enne alzò un po’ troppo la maglietta, mostrando una grossa porzione del suo décolleté da capogiro.