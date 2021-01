Floriana Messina, maglia microscopica: che spettacolo mozzafiato FOTO

Floriana Messina, la tuta lascia poco spazio all’immaginazione. L’ex concorrente del Grande Fratello ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram

Vi ricordate di Floriana Messina? Sicuramente è stata una delle protagoniste indiscusse della dodicesima edizione del Grande Fratello, edizione che dal pubblico viene ricordata davvero con molto piacere. Tante cose sono cambiate negli anni: la sua vita è diversa da quella di anni fa, l’unica sua costante è la famiglia. Ad esempio, il bel rapporto con il fratello Antonello che fa il dentista e di cui ha sempre detto di essere un santo perché è uno dei pochi che sopporta il suo caratteraccio e le sue fragilità.

Floriana Messina fa impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

Dalla sua partecipazione al GF sono cambiate tante cose: ad oggi è seguita su Instagram da più di 400mila followers. Ha ricorso alla chirurgia estetica ed è diventata opinionista in televisione per Glotv e in alcuni programmi della Campania. Spesso la vediamo nei programmi di Barbara D’Urso. A novembre del 2018, invece, è stata fermata dalla polizia in un parco pubblico per essere stata segnalata mentre girava un filmato per la trasmissione di canale cinque.

L’ex concorrente del Grande Fratello ha confessato di avere una passione smisurata per la squadra del Napoli, è veramente una grandissima tifosa, e per chi non lo sapesse è madrina allo stadio San Paolo.