Francesca Michielin si mette in posa e mostra l’addome, provocante-FOTO

Francesca Michielin in una foto su Instagram si mostra sexy e provocante come non l’abbiamo mai vista, comincia bene il nuovo anno. La cantante ha dichiarato settimane fa che parteciperà a Sanremo a Marzo insieme al suo collega storico Fedez. I due sono molto affiatati come coppia sul palco, aveva duettato con il brano di Fedez anni fa, Magnifico, la canzone ha avuto molto successo. Ci aspettiamo un brano rivoluzionario e diverso per Sanremo.

La Michielin racconta cosa vorrebbe lei dall’anno nuovo

La cantante ha scritto un post lungo sotto ad una foto la ritrae in studio mentre suona il piano. Inizia sostenendo che la sua vita è stata strana anche se ancora non ha visto molto data la sua giovane età, infatti ha 25 anni. Nella didascalia si paragona a una vecchia pizzeria di Napoli che ancora fa la pizza verace e non modaiola, non si convertita alle tendenze per essere come gli altri ed buonissima dice lei.

La Michielin non sa se diventerà in futuro anch’essa una pizzeria di tendenza o se continuerà a mantenere la sua identità che la contraddistingue. Ed è a questo punto che ammette di sentirsi come questa pizzeria a volte. La giovane fa musica da 10 anni e sostiene di non aver ancora fatto tante cose, nonostante le opportunità pazzesche che le sono capitate come la vittoria a X Factor e le partecipazioni a Sanremo.

La cantante s’interroga e si chiede se dovrebbe augurarsi il percorso degli altri e di puntare più in alto ma poi si risponde e dice.”So invece chiaramente cosa voglio dal 2021: fare musica al meglio delle mie possibilità. E lasciare che le cose accadono”. Si augura poi che le persone in generale possano fare nella vita ciò gli piace ed è giusto per loro. Pensieri molto profondi quelli della Michielin, in un certo senso è vero lei è giovane ma è molto diversa da tante cantanti che ci sono in giro.

La sua musica non è convenzionale, ha un timbro unico e non le interessa omologarsi con gli altri nè sulla musica e nemmeno sul vestire. Mantiene infatti quel suo stile unico che è tutto suo e questo significa avere personalità. Siamo stufi di vedere sempre le stesse cantanti, con gli stessi stili, lei è diversa .