Gerry Scotti nonno, il conduttore non nasconde la felicità

Gerry Scotti nonno! il felice annuncio del conduttore che gli ha sicuramente edulcorato l’anno difficile e lancia un apposito hashtag.

Gerry Scotti nonno. Il figlio Edoardo aveva infatti annunciato già tempo fa al noto conduttore che la moglie Ginevra era in dolce attesa. L’arrivo di Virginia – questo il nome scelto dalla coppia per la primogenita per chiamarla come il nonno – ha sicuramente scombussolato l’intera famiglia e anche nonno Gerry, all’anagrafe Virginio Scotti. Un evento bellissimo che aiuterà a spazzare via il periodo difficile vissuto causa della positività al Covid-19 con annesso ricovero in Ospedale. Nel 2021 si volta pagina e con Virginia non poteva che avvenire nel migliore dei modi. A tal proposito rivela Gerry: «Come tutti i nonni anche io mi rimbambirò».

Gerry Scotti nonno, l’indiscrezione di Gente

Come si legge dal post, è stato proprio il settimanale Gente a rivelare a tutti la bellissima notizia meno di 24 ore fa anche se la bambina sarebbe nata il 15 dicembre: “Nonno! Gerry Scotti ha trascorso le Feste e iniziato il 2021 nel modo più dolce: è diventato nonno per la prima volta di una bimba, Virginia…frutto dell’amore tra Edoardo, figlio del conduttore, e la moglie Ginevra. Buona vita alla neonata!”. Un post che non lascia sicuramente alcun dubbio. Arriva prontamente la risposta del diretto interessato il quale ringrazia il settimanale per la valanga di auguri ricevuti e introduce un hashtag #èbellissiloesserenonno.

«Mio figlio insieme alla sua compagna hanno voluto questa piccola e, durante il lockdown, hanno fatto quello che molti italiani cercavano: un figlio» le parole del neononno a cui vanno gli auguri.