Gerry Scotti, la sorpresa più bella dopo la malattia: “Sono soddisfatto”

Per Gerry Scotti è un 2021 ricco di soddisfazioni per la bellissima sorpresa che le ha riservato la famiglia: Covid dimenticato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gerry Scotti (@gerryscotti)

Per il conduttore televisivo più simpatico degli ultimi anni, Gerry Scotti è un momento davvero “zuccheroso”. Non è il preludio alla “luna di miele”, in dolce compagnia dell’amata, bensì la più bella notizia che i follower hanno mai potuto ascoltare sul conto della sua famiglia.

Le seconda metà del 2020 per “zio Gerry”, ex presentatore di “Caduta Libera” è stata irta di insidie e problematiche di ogni tipo. Solo il Covid-19, però poteva far scomparire dal suo nobile volto, il sorriso che ha sempre contraddistinto la sua personalità sia mediatica che privata.

Insomma la storia recente del simpaticissimo 64enne di Miradolo è stata tutt’altro che felice per lui, alle prese con l’estrema affermazione della malattia, data dall’ingresso in terapia intensiva. Nel giro di pochi giorni il “Dottor Scotti” ha messo finalmente fine ad una parentesi da incubo, unica nella sua vita. Rilanciandosi tra le “braccia” del pubblico con una sorpresa davvero commovente

LEGGI ANCHE —–> Ginevra Lamborghini sbotta: “Sento la puzza del vostro odio”



Gerry Scotti, la rinascita definitiva con l’inizio del nuovo anno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gerry Scotti (@gerryscotti)

LEGGI ANCHE —–> Aurora Ramazzotti, la confidenza sul cambiamento: “Essenziale ma..”



Il periodo cosiddetto “buio” per il conduttore lombardo, Gerry Scotti è ormai alle spalle. Ora il simpaticissimo “omaccione” può godersi la vita in pieno relax, ritornando al suo inimitabile sorriso. L’espressione della felicità però ha raggiunto i fasti più rimarcati, quando alle orecchie dei fan è giunta la “buona novella”, che ha contribuito a rendere ulteriormente positivo il momento in casa Scotti.

A dichiararlo è il diretto interessato, che tramite un post sui social avrebbe annunciato di essere diventato nonno. Una gioia immensa che gli ha regalato il primogenito Edoardo, la cui unione con Ginevra ha dato vita ad una “femminuccia“. La bambina, come si apprende dai rotocalchi nazionali ha il nome di Virginia, la scelta al femminile, derivante dal nome di battesimo di Gerry, ovvero Virginio.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gerry Scotti (@gerryscotti)

“Nonno Scotti” ha esternato un pensiero davvero affettuoso sulle pagine social, per la nipotina venuta alla luce lo scorso 15 Dicembre, poco dopo quando il “timoniere” di Canale 5 aveva fatto il suo ritorno a casa tra abbracci e dediche commoventi